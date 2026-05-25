Homem é encontrado ferido após relatar tentativa de assalto em Londrina

Um homem em situação de rua de 55 anos foi vítima de agressão na noite deste domingo (24), no Zerão, em Londrina, no norte do Paraná.

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De acordo com informações do Siate, o homem foi encontrado com diversos ferimentos na cabeça e no rosto. A vítima apresentava fraturas no nariz e no maxilar.

Os socorristas prestaram atendimento ainda no local da ocorrência e encaminharam o homem para a UPA Mater Dei Centro.

Questionado sobre o que teria acontecido, a vítima relatou que sofreu uma tentativa de assalto e teria sido agredido por dois homens. As circunstâncias do caso devem ser investigadas pelas autoridades.

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Com informações da Tarobá