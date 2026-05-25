Homem é encontrado ferido após relatar tentativa de assalto em Londrina
Os socorristas prestaram atendimento ainda no local da ocorrência e encaminharam o homem para a UPA
Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 08:37:31 Editado em 25.05.2026, 08:37:02
Caso foi registrado na noite de domingo - Foto: Tarobá
Um homem em situação de rua de 55 anos foi vítima de agressão na noite deste domingo (24), no Zerão, em Londrina, no norte do Paraná.
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De acordo com informações do Siate, o homem foi encontrado com diversos ferimentos na cabeça e no rosto. A vítima apresentava fraturas no nariz e no maxilar.
Os socorristas prestaram atendimento ainda no local da ocorrência e encaminharam o homem para a UPA Mater Dei Centro.
Questionado sobre o que teria acontecido, a vítima relatou que sofreu uma tentativa de assalto e teria sido agredido por dois homens. As circunstâncias do caso devem ser investigadas pelas autoridades.
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Com informações da Tarobá