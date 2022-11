Homem é encontrado degolado dentro de saco de lixo no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Possivelmente o rapaz foi deixado no local entre a noite de segunda (7) e a madrugada desta terça (8)

O corpo de um homem foi encontrado, na tarde desta terça-feira (8), dentro de um saco de lixo, na Rua Manoel Ribeiro de Campos, na Vila Pantanal, no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba.

continua após publicidade .

A vítima, que tem entre 35 e 40 anos, possuía três tatuagens, duas nas costas e outra na perna, com um desenho de caveira. Ela estava degolada e apresentava ferimentos de faca.

-LEIA MAIS: Acidente deixa motociclista morto e garupa fica ferida em Rolândia

continua após publicidade .

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), um pedestre encontrou a vítima enrolada em cobertores amarrados com fio de luz. Possivelmente o rapaz foi deixado no local entre a noite de segunda (7) e a madrugada desta terça (8).

O Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba e a Criminalísticas foram acionados. A Delegacia de Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o crime.

Com informações, Banda B e ricmais

Siga o TNOnline no Google News