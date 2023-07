Homem é denunciado por colocar coleira com choque elétrico em cão

Promotoria relata que o equipamento utilizado no cachorro “emitia descargas elétricas assim que o sensor da coleira identificava vibrações nas cordas vocais do animal”

O Judiciário recebeu nesta quarta-feira (26), em Curitiba (PR), denúncia criminal apresentada pelo Ministério Público do Paraná contra um homem por maus-tratos contra animais. Conforme a ação penal, apresentada pelo MP-PR por meio da Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente da capital, o denunciado, que mora no Bairro Alto Boqueirão, é tutor de um cão da raça Beagle, de aproximadamente 18 meses, que seria mantido com uma coleira de treinamento que emite choques elétricos.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Feto é encontrado em garagem de prédio em Londrina; entenda o caso

Na denúncia, elaborada a partir de inquérito policial, a Promotoria relata que o equipamento utilizado no cachorro “emitia descargas elétricas assim que o sensor da coleira identificava vibrações nas cordas vocais do animal” – nos autos, há imagens do cão com a coleira no pescoço. No entendimento ministerial, a conduta do tutor configura maus-tratos (segundo disposto em Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária) e teria ocorrido de forma abusiva, “causando prejuízo de ordem física e psicológica ao animal”.

continua após publicidade

O crime de maus-tratos contra animais pode ser punido com pena de dois a cinco anos de prisão e multa. O processo vai tramitar perante a 11ª Vara Criminal da Comarca.

Siga o TNOnline no Google News