Homem é condenado por jogar carro com namorada e filho em barranco

Sentou no banco dos réus do Fórum de Sarandi nesta quarta-feira (5) o homem acusado de jogar o carro que conduzia contra um barranco na BR-376, em Sarandi, para matar a namorada e o filho dela, que na época tinha 4 anos. O caso aconteceu no dia 20 de outubro de 2021. Ele foi condenado a 24 anos de prisão por dupla tentativa de feminicídio e a pagar uma indenização de R$ 50 mil reais para cada vítima.

Na época, o homem seguia pela rodovia no sentido Marialva quando jogou o carro contra um barranco. Com o impacto da batida, o veículo capotou várias vezes. A mulher e o filho foram arremessados para fora do carro. O menino sofreu traumatismo cranioencefálico e precisou ser intubado.

Inicialmente o caso foi tratado como um acidente de trânsito, porém o irmão da vítima relatou que no hospital a irmã contou para os médicos que o acidente foi proposital, por ela ter terminado o relacionamento com o acusado. Conforme relato da vítima, ele se revoltou e falou que iria matar ela e o filho dela e na sequência teria jogado o carro contra o paredão.

Em depoimento a um investigador, ainda no hospital, a vítima confirmou que o suspeito jogou o carro contra o barranco propositalmente. Ao tomar conhecimento dos fatos, o delegado de Sarandi, Adriano Garcia, prendeu o homem em flagrante por embriaguez e por tentativa de feminicídio.

