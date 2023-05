Homem é condenado após levar jovem desacordada para motel, no Paraná

Em Paranaguá, no Litoral do estado, um homem de 32 anos denunciado pelo Ministério Público do Paraná por estupro de vulnerável foi condenado a 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado.

continua após publicidade

Segundo a denúncia, apresentada pela 3ª Promotoria de Justiça da comarca, o crime aconteceu no dia 10 de outubro de 2021, em um motel para onde o criminoso levou a vítima (uma mulher com 21 anos na época) desacordada. As investigações do caso apuraram que a mulher estava inconsciente num bar na madrugada daquele dia, quando o réu – que não a conhecia – apresentou-se como seu namorado e a retirou do local, carregando-a desacordada nos braços. Ele a levou de carro ao motel, onde cometeu o crime – a vítima só recobrou a consciência horas depois.

-LEIA MAIS: Condenado a 22 anos de prisão é detido pela PM em Cambira

continua após publicidade

O caso teve na época grande repercussão na cidade, inclusive com a circulação em redes sociais de vídeos da vítima sendo carregada pelo criminoso, que teve a prisão preventiva decretada. Ele se encontra foragido.

Siga o TNOnline no Google News