Vítima teve o maxilar fraturado e foi chamada de "macaco" durante as agressões registradas por câmeras de segurança

Paulo César Bezerra da Silva foi condenado a 16 anos e um mês de prisão, em regime fechado, pela tentativa de homicídio contra o músico Odivaldo Carlos da Silva, conhecido como Neno. A sentença foi definida pelo Tribunal do Júri na terça-feira (24), quase quatro anos após o ataque ocorrido em 22 de novembro de 2022, no Centro de Curitiba, no Paraná.

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Durante o julgamento, os jurados acolheram todas as qualificadoras apresentadas pela acusação, reconhecendo que o crime foi praticado por motivo torpe — fundamentado no racismo —, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A reportagem tentou contato com a defesa de Paulo César Bezerra da Silva, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

A advogada que representa Neno, Rita Lins e Silva, ressaltou as marcas profundas deixadas pela violência e pela demora na conclusão do processo. "Paulo Cesar não matou Neno, mas levou embora a sua alma", escreveu a advogada ao comentar os impactos do crime na vida do músico.

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O crime ocorreu enquanto Neno caminhava sozinho por uma calçada da região central da capital paranaense. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Paulo César se aproximou acompanhado de um cachorro e passou a desferir golpes de cassetete contra o rosto, a nuca e as pernas do músico, além de incentivar o animal a avançar sobre ele.

À época do ocorrido, o músico relatou ter sido chamado de "macaco" e ouvido que moradores de rua deveriam morrer. O depoimento da vítima sobre as ofensas racistas foi corroborado por testemunhas que presenciaram a cena, embora o réu tenha negado os xingamentos. Em decorrência da violência, Neno sofreu uma fratura no maxilar, quebrou um dente, precisou levar cinco pontos no rosto e ficou com marcas de mordidas de cachorro pelos braços e costas.