Homem é chamado pelo nome antes de ser morto a tiros no PR; entenda

suspeito teria chamado o nome dele e, então, efetuado os tiros com a arma de fogo

Um homem, de 33 anos, foi executado a tiros em frente a uma distribuidora de bebidas na noite deste domingo (26). O crime aconteceu no bairro Capão Raso, em Curitiba, capital do Paraná. De acordo com informações, ele foi atingido por diversos disparos.

Conforme a Polícia Civil (PC), a vítima morava na região e foi surpreendida por um homem de motocicleta. O suspeito teria chamado o nome dele e, então, efetuado os tiros com a arma de fogo, que atingiram a cabeça e o tórax da vítima.

A vítima, que não teve a identidade revelada, tentou fugir para dentro da distribuidora de bebidas, mas acabou não resistindo aos ferimentos. A reportagem da RICtv apurou que o homem estaria recebendo ameaças de morte há alguns dias.

A PC investiga o caso e pretende coletar imagens de câmeras de segurança das imediações para auxiliar na identificação do atirador.





Fonte: Informações RicMais.

