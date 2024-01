Homem é baleado no portão de casa e caminha até o hospital em Maringá

Um homem de 34 anos foi hospitalizado na madrugada deste domingo (7), após ter sido baleado com diversos tiros no portão da residência onde mora, no Parque das Laranjeiras, em Maringá, região noroeste do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência.

De acordo com informações da corporação, a vítima relatou que ouviu seu nome sendo chamado no portão e, quando saiu para atender, só escutou o barulho dos disparos de arma de fogo. O homem também contou que conseguiu correr para os fundos da casa e pular no quintal do vizinho para fugir.

Mesmo após ter sido atingido por três tiros, a vítima caminhou sozinha até o Hospital Universitário (HU) de Maringá, onde recebeu os atendimentos necessários. Conforme informações, ele foi atingido pelo tiros em uma das nádegas, na perna e no braço. Não há informações sobre o atual estado de saúde dele.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas de Maringá.



Fonte: informações Plantão Maringá.

