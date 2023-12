Homem é baleado após tentar esfaquear policiais em Foz do Iguaçu

Na terça-feira, 26 de dezembro, por volta das 10h30, socorristas do Siate atenderam uma pessoa ferida por disparos de arma de fogo na Rua Carlos Sotto Maior, no bairro Jardim Jupira, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

A informação era de que um homem havia sido ferido por policiais militares após tentar esfaqueá-los.

No local, a equipe constatou a ocorrência e encontrou o autor ferido por um disparo de arma de fogo nas costas. A equipe do Siate encaminhou o autor ao hospital a para que fosse melhor avaliado pelo médico de plantão.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe estava realizando patrulhamento quando avistou um indivíduo em atitude suspeita.

Ao tentar realizar a abordagem, o indivíduo não acatou a ordem e, em seguida, pegou uma faca e avançou contra os policiais. Para se defender, a equipe efetuou um disparo.

O autor ficará sob escolta policial e, após receber alta, será conduzido para a delegacia da 6ª SDP, onde serão tomadas as providências cabíveis.

* Com informações Oops Notícia Foz Ná Hora

