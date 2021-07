Da Redação

Homem é baleado após discussão sobre fezes de cachorro

A Guarda Municipal de Curitiba informou que um homem foi baleado por um policial federal aposentado após uma discussão em uma praça de Curitiba, no domingo (25). O caso aconteceu na praça do Paraná Clube, no Guaíra.

continua após publicidade .

Conforme testemunhas, os dois discutiram porque o homem baleado não recolheu as fezes do cachorro dele. Uma pessoa que estava na praça no momento da briga disse que o policial aposentado chamou o outro homem de "porco" por não recolher as fezes do cão.

O homem baleado foi levado para o Hospital do Trabalhador. Segundo familiares, ele foi atingido por disparos na mão e na perna.

continua após publicidade .

O policial aposentado foi levado para a Central de Flagrantes, mas, de acordo com a polícia, o homem agiu em legítima defesa. O caso é investigado.