Homem é atropelado por trem e sofre traumatismo craniano na região

Um acidente grave foi registrado no início da tarde deste sábado, 9 de setembro, em Mandaguari, norte do Paraná. Um homem, com idade entre 40 e 50 anos, foi atropelado por uma locomotiva na travessia Dr. João Candido, localizada entre a Rua Professor Nilo Cairo e a Avenida dos Pioneiros, próximo à rodoviária, na região do Jardim Esplanada.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e prestaram os primeiros atendimentos à vítima. Segundo informações preliminares, o estado de saúde do homem é grave, visto que ele sofreu um traumatismo craniano. Ele chegou a sofrer uma parada cardíaca e precisou ser reanimado pelos socorristas.

Inclusive, devido à gravidade do caso, o aeromédico do Samu foi acionado para encaminhá-lo para um hospital de Maringá, no noroeste do estado.

Testemunhas afirmam que a pessoa atingida pelo trem estava embriagada quando o acidente aconteceu.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local e isolou a área.

