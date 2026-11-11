Homem é atropelado pelo próprio carro após possível falha no freio de mão em Cascavel
Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (11) no centro da cidade; populares usaram um macaco para erguer o automóvel e resgatar a vítima
Um homem ficou ferido após ser atropelado pelo próprio carro na manhã desta quarta-feira (11), na região central de Cascavel. O acidente ocorreu no momento em que o motorista tentava parar o veículo desgovernado, que começou a descer a via logo após ser estacionado, devido a uma provável falha no freio de mão.
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De acordo com as informações preliminares, o condutor havia acabado de desembarcar quando percebeu que o automóvel estava se movendo. Na tentativa de evitar um acidente mais grave, ele correu atrás do carro para tentar freá-lo, mas não conseguiu realizar a manobra a tempo, acabou sendo atingido e parou debaixo do veículo.
Testemunhas que passavam pelo local presenciaram a cena e se mobilizaram rapidamente para auxiliar no socorro. Utilizando uma ferramenta de alavanca do tipo macaco, os populares conseguiram erguer o automóvel e retirar o homem, colocando-o em segurança na calçada. Na sequência, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, prestou os primeiros atendimentos no local e constatou que a vítima apresentava ferimentos na região das pernas.As informações são da Tarobá.