Homem é atropelado e vai parar em cima de carro em Maringá

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As causas do acidente serão apuradas pela Delegacia de trânsito

Um homem foi socorrido com ferimentos graves após ser atropelado por um carro no fim da madrugada deste sábado,15, em Maringá. O acidente ocorreu na Avenida Prefeito Sincler Sambatti (Contorno Sul), próximo ao Jardim Bertioga.

continua após publicidade .

De acordo com informações de testemunhas, a vítima estava andando somente com uma camisa, em zigue-zague pela via, quando foi atropelado por um Hyundai HB20. O motorista do carro contou que estava indo viajar a trabalho e não percebeu a vítima, pois estava escuro.

LEIA MAIS: Motorista embriagado provoca acidente em Apucarana; veja o flagrante

continua após publicidade .

Com o impacto da batida, o homem foi parar em cima do carro. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados. A vítima foi intubada e encaminhada ao Hospital Santa Casa.

De acordo com a equipe médica, o homem, que não estava com documentos, sofreu traumatismo craniano grave. As causas do acidente serão apuradas pela Delegacia de trânsito.

As informações são do portal Plantão Maringá.

Siga o TNOnline no Google News