Homem é atropelado e morre na BR-376 em Imbaú

Um homem ainda não identificado foi atropelado e morreu na manhã desta quarta-feira (10), na rodovia BR-376, no Km 379, em Imbaú, na região dos Campos Gerais, no Paraná.

continua após publicidade

As equipes de socorro foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, constataram a morte da vítima.

- LEIA MAIS: Incêndio no PR deixa uma casa destruída, duas danificadas e um ferido

continua após publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu ao local para registrar a ocorrência e sinalizar a via. Segundo informações da PRF, o condutor do veículo envolvido no atropelamento fugiu do local.

A Polícia Civil e a Criminalística também foram acionadas para realizar perícia no local do acidente.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vítima, que passará por exame de necropsia.

Siga o TNOnline no Google News