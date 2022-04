Da Redação

Homem é atropelado após ser ejetado do próprio veículo no PR

Um motorista morreu, na noite deste domingo (13), após ser ejetado do carro durante uma colisão e ser atropelado por um outro veículo na PRC-317, entre Formosa do Oeste e Jesuítas, Paraná.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os automóveis que se envolveram na colisão transitavam em sentidos opostos.

Um rapaz, de 25 anos, que conduzia um veículo com placas de Cafelândia, foi ejetado. Ainda conforme a PRE, após ser arremessado para fora do carro, o motorista foi atropelado por um terceiro automóvel.

O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras duas pessoas que estavam no mesmo carro tiveram ferimentos leves e foram levadas para o Hospital Municipal de Formosa do Oeste.



A PRE disse ainda que o condutor do outro carro que se envolveu na primeira batida também se machucou. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Universitário de Cascavel.

Já o motorista do terceiro carro não se machucou.