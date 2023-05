Homem é atingido por tronco de madeira durante corte de árvore no PR

Da Redação

O local era de difícil acesso para as ambulâncias

Um homem, de 35 anos, foi socorrido em estado gravíssimo após uma árvore cair em cima dele nesta terça-feira (16). A vítima trabalhava no corte da árvore quando o acidente aconteceu na zona rural de Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba.

O local foi considerado de difícil acesso para as ambulâncias, e os socorristas apontaram que o deslocamento até um hospital poderia comprometer e até mesmo piorar o estado de saúde da vítima. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros solicitou o uso de um helicóptero da corporação.

O homem foi encaminhado para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba, capital do Paraná, com um trauma no tórax e uma fratura em uma das pernas. As causas do acidente deverão ser investigadas.





Fonte: Informações RicMais.

