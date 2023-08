Homem é atingido por porta de caminhão em movimento no PR; vídeo

O impacto foi tão forte que o homem foi jogado no chão

Siga o TNOnline no Google News

Um morador de Londrina, de 57 anos, ficou ferido depois de ter sido atingido na cabeça pela porta traseira de um caminhão que passava pela Rua Paraíba, quase na esquina com a Avenida Leste-Oeste, na tarde da última quinta-feira (10).

O acidente foi registrado por câmeras de segurança, e as imagens mostram o momento do forte impacto que aconteceu em frente a uma oficina mecânica. Assista no final da matéria.

A vítima é cliente da oficina de ar-condicionado automotivo. Ele observava o trabalho que o mecânico fazia em seu automóvel quando foi atingido pela porta aberta. O impacto foi tão forte que o homem foi jogado no chão.

Ainda conforme as imagens, o mecânico sai correndo para dentro da oficina e pede ajuda dos colegas, que também vão rapidamente prestar o socorro. Uma equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas a vítima preferiu não ser levada para um hospital.

