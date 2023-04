Homem é atingido por dez tiros e dirige sozinho até o hospital, no PR

Da Redação

O homem está em estado grave

Um homem, de 39 anos, dirigiu sozinho até um hospital para receber socorro após ser atingido por cerca de dez tiros de arma de fogo. O caso aconteceu no último sábado (1º), em um sítio localizado entre os municípios de Atalaia e Mandaguaçu, na região Noroeste do Paraná.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem estava na propriedade rural quando se desentendeu com outro jovem. Os dois indivíduos começaram a lutar e, durante a briga, o suspeito efetuou diversos disparos contra a vítima.

Mesmo ferido, o homem pegou o carro do autor dos tiros e deixou o sítio dirigindo. Ele foi até um hospital na cidade de Atalaia, porém, devido à gravidade do seu estado de saúde, o Samu aéreo foi acionado e o homem transferido para o Hospital Bom Samaritano, em Maringá.

