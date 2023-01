Homem é atingido na cabeça por raio enquanto trabalhava, no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O trabalhador sofreu ferimentos na cabeça e no tórax por conta do raio

Um homem foi atingido por um raio no momento em que trabalhava em uma construção em uma propriedade rural, em Castro, município dos Campos Gerais do Paraná. O incidente ocorreu na tarde dessa quarta-feira (11) e a vítima, de 50 anos, sofreu ferimentos na cabeça e no tórax.

continua após publicidade .

Leia também: Jovem morre eletrocutado ao instalar placa solar, em Maringá

O trabalhador foi socorrido rapidamente pelos colegas de trabalho e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castro. No entanto, por conta da gravidade do caso, o homem precisou ser intubado e transferido para um hospital de Ponta Grossa, cidade que também faz parte dos Campos Gerais.

continua após publicidade .

A unidade de saúde informou, nesta quinta-feira (12), que a vítima continua internada. Além disso, existe possibilidade dela ser transferida para o Hospital Evangélico de Curitiba.

Siga o TNOnline no Google News