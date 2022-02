Homem é atacado por enxame de abelhas no campus da UEM

Da Redação

Na segunda-feira (07), socorristas do Corpo de Bombeiros e Samu atenderam no campus da Universidade Estadual de Maringá (UEM) um homem de 51 anos que foi atacado por enxame de abelhas. A vítima realizava serviço de roçada no momento em que houve o ataque.

No local, os socorristas encontraram a vítima que tinha sido removida da área de ação dos insetos deitada na calçada próximo ao Colégio de Aplicação Pedagógica – CAP UEM.

Ele estava consciente, orientado, mas apresentava dificuldade respiratória, inchaço facial (especialmente ao redor dos olhos) e urticária, quadro que configura a anafilaxia, uma reação alérgica generalizada. Após receber os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada à UPA Zona Norte de Maringá.

Simultaneamente, parte da equipe munida de vestimenta adequada foi ao local onde houve o ataque. O entorno foi isolado, e o risco de exposição de novas pessoas às abelhas reduzido.