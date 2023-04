Homem é atacado dentro de padaria e morto a facadas no Paraná

Da Redação

O crime ocorreu, na tarde de terça-feira, na Rua 1, Vila Guarujá, em Campo Mourão

Um homem de 58 anos foi morto a facadas na tarde desta terça-feira (25) em Campo Mourão no centro-oeste do Paraná. A vítima foi identificada como Adelmo Luiz dos Santos.

De acordo com as informações, o crime ocorreu, na Rua 1, Vila Guarujá. A vítima estava dentro de uma padaria quando foi atacada por dois homens, que o atingiram com vários golpes de faca.

Adelmo conseguiu ainda sair do estabelecimento, mas acabou caindo no meio da rua. A equipe do Samu foi acionada, mas encontrou o homem sem vida.

A Polícia Militar fez diligências na tentativa de prender os criminosos, mas eles continuam foragidos.

Polícia Civil e Cientifica também foram acionadas para os trabalhos de investigação.

A causa do crime ainda será apurada. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico lega de Campo Mourão para exame de necropsia.

Este foi o décimo homicídio registrado no ano em Campo Mourão.

