Homem é atacado com facada após sair para comprar presente de Dia das Mães

Um homem de 42 anos ficou ferido após ser vítima de um ataque com faca no início da tarde deste domingo (10), em Sarandi.

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A ocorrência foi registrada nas proximidades da Avenida Brasil, ao lado do Posto Querência, na região central da cidade, e mobilizou equipes da Polícia Militar do Paraná, do Samu e da Polícia Civil do Paraná.

De acordo com as primeiras informações, a Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma possível situação envolvendo disparos de arma de fogo. Porém, ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima com um ferimento causado por arma branca na região do abdômen.

Segundo relato da esposa à polícia, o homem havia saído de casa para comprar um presente de Dia das Mães. Como ele demorou para retornar, a mulher decidiu procurá-lo e acabou encontrando o companheiro já ferido.

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A vítima recebeu atendimento das equipes de socorro no local antes de ser encaminhada para uma unidade hospitalar. O estado de saúde não havia sido informado até a publicação desta reportagem.

A motivação do crime e a autoria da agressão serão investigadas pela Polícia Civil.