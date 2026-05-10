TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
SARANDI

Homem é atacado com facada após sair para comprar presente de Dia das Mães

Caso foi registrado na região central de Sarandi e mobilizou equipes do Samu e da polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.05.2026, 19:49:17 Editado em 10.05.2026, 19:49:09
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem é atacado com facada após sair para comprar presente de Dia das Mães
Autor Foto: Reprodução

Um homem de 42 anos ficou ferido após ser vítima de um ataque com faca no início da tarde deste domingo (10), em Sarandi.

- LEIA MAIS: Motorista atropela socorrista do Samu durante resgate no PR, diz ser policial e foge

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ocorrência foi registrada nas proximidades da Avenida Brasil, ao lado do Posto Querência, na região central da cidade, e mobilizou equipes da Polícia Militar do Paraná, do Samu e da Polícia Civil do Paraná.

De acordo com as primeiras informações, a Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma possível situação envolvendo disparos de arma de fogo. Porém, ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima com um ferimento causado por arma branca na região do abdômen.

Segundo relato da esposa à polícia, o homem havia saído de casa para comprar um presente de Dia das Mães. Como ele demorou para retornar, a mulher decidiu procurá-lo e acabou encontrando o companheiro já ferido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vítima recebeu atendimento das equipes de socorro no local antes de ser encaminhada para uma unidade hospitalar. O estado de saúde não havia sido informado até a publicação desta reportagem.

A motivação do crime e a autoria da agressão serão investigadas pela Polícia Civil.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
automação inovação software Tecnologia tendências digitais Transformação Digital
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV