Homem é atacado com facada após sair para comprar presente de Dia das Mães
Caso foi registrado na região central de Sarandi e mobilizou equipes do Samu e da polícia
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Um homem de 42 anos ficou ferido após ser vítima de um ataque com faca no início da tarde deste domingo (10), em Sarandi.
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A ocorrência foi registrada nas proximidades da Avenida Brasil, ao lado do Posto Querência, na região central da cidade, e mobilizou equipes da Polícia Militar do Paraná, do Samu e da Polícia Civil do Paraná.
De acordo com as primeiras informações, a Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma possível situação envolvendo disparos de arma de fogo. Porém, ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima com um ferimento causado por arma branca na região do abdômen.
Segundo relato da esposa à polícia, o homem havia saído de casa para comprar um presente de Dia das Mães. Como ele demorou para retornar, a mulher decidiu procurá-lo e acabou encontrando o companheiro já ferido.
A vítima recebeu atendimento das equipes de socorro no local antes de ser encaminhada para uma unidade hospitalar. O estado de saúde não havia sido informado até a publicação desta reportagem.
A motivação do crime e a autoria da agressão serão investigadas pela Polícia Civil.