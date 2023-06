Homem é assassinado quando deixava filho em creche no Paraná

Um homem foi morto a facadas na manhã desta quinta-feira (29) em Imbituva, no centro sul do Paraná, quando deixava o filho na creche. O crime aconteceu em frente ao CMEI Anjo da Guarda, localizado na Vila Zezo.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil, a vítima, identificada como José Lauredi Correia, de 54 anos, estava de mãos dadas com o filho de 3 anos, que estuda na instituição, quando foi atacado e morto com três facadas.

Logo após o crime, policiais civis foram ao local para ouvir testemunhas e realizar diligências em buscas a possíveis suspeitos. Segundo a Polícia Civil informou, o autor do crime já teria sido identificado com ajuda das testemunhas.

As investigações iniciais apontam que o assassinato teria ocorrido por conta de uma desavença antiga entre a vítima e o suposto autor. O corpo foi trazido ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa. O filho, testemunha ocular da morte do pai, está sendo amparado por familiares. Já a esposa da vítima ficou em choque ao saber do crime e necessitou de atendimento médico.

"O autor do fato aproveitou do momento que a vítima estava levando o filho para a creche, uma criança de três anos, inclusive estava de mãos dadas com a vítima, e o autor do crime golpeou três vezes com golpes de faca", disse o delegado Thiago Andrade.



Com informações A Rede e o G1 Paraná

