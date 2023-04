Homem é assassinado pela própria filha no norte do Paraná

Da Redação

Jovem de 21 anos foi encaminhada à delegacia

Um homem de 45 anos de idade foi morto com um golpe de faca, desferido pela própria filha, uma jovem de 21 anos, na cidade de Paiçandu, no norte do Paraná. O homicídio foi registrado na madrugada desta sexta-feira (7), no Jardim Pioneiro.

Segundo a Polícia Militar, uma situação de violência doméstica teria motivado o assassinato do homem. O homem havia agredido a esposa e em seguida foi até a residência da filha, onde ambos entraram em vias de fato.

A jovem, para se defender das agressões do pai, se armou com uma faca e acabou desferindo um golpe na região do peito do homem.

No local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a prestar atendimento ao homem, porém, nada pôde ser feito. Identificado como Claudenir Mesquita, o homem morreu no local.

A jovem de 21 anos, autora da facada, foi detida e encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Paiçandu. Ela foi ouvida pelo delegado de plantão e alegou legítima defesa. Depois de prestar depoimento, a jovem foi liberada.

O corpo de Claudenir foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.

