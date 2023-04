Homem é assassinado em Ortigueira após propor sexo a amigo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo

Um homem foi assassinado com uma peça de moto na madrugada desta quinta-feira (6), em uma propriedade localizada na zona rural de Ortigueira, na BR-376, no Paraná. Edison Alves Rodrigues foi encontrado morto no meio da rua.

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 05h30 e se dirigiu até o bairro Natigui. No local, as autoridades encontraram a vítima já sem vida, com diversos ferimentos na região da cabeça. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

- LEIA MAIS: PM registra agressões de irmãos contra irmãs em Borrazópolis e Faxinal

continua após publicidade .

Conforme informações do Blog do Berimbau, populares que estavam na cena do crime denunciaram os possíveis suspeitos do homicídio. Dois homens foram localizados pela PM e apresentavam diversas manchas de sangue espalhadas pelo corpo.

Ao serem questionados sobre a situação, um dos suspeitos relatou aos militares que os três homens estavam na casa do segundo suspeito "bebendo pinga", quando Edison teria tentado ter relações sexuais com ele. O primeiro suspeito teria negado a proposta.

Ainda de acordo com o relato, o primeiro suspeito teria então pegado uma barra de ferro, que é uma peça de uma motocicleta, e desferiu vários golpes na cabeça da vítima, que caiu no chão do quarto da residência. Com a ajuda do segundo suspeito, eles arrastaram Edison Alves para a rua, para "não deixar o corpo no local do crime".

continua após publicidade .

O segundo suspeito do assassinato confirmou todos os fatos relatados pelo comparsa, mas afirmou que não teria agredido a vítima, apenas ajudou a arrastar o corpo para fora. A PM deu voz de prisão aos dois homens, que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. A barra de ferro utilizada no crime foi recolhida polícia criminal.

Defesa

A defesa dos acusados entrou em contato com a reportagem do Blog do Berimbau e informou que, em um momento oportuno, o fato será melhor esclarecido e a inocência dos suspeitos revelada.

Siga o TNOnline no Google News