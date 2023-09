Homem é assassinado e corpo é jogado em fossa da própria casa; confira

Na última sexta-feira, 1º de setembro, um crime foi registrado em Astorga chocou a população. Um morador da região foi encontrado morto no quintal, dentro da fossa de sua própria casa.

continua após publicidade

De acordo com as circunstâncias do homicídio, a suspeita é que o criminoso seja o colega que dividia moradia com a vítima. O crime foi descoberto na tarde de sexta-feira (1º), quando familiares da vítima, identificado como Marcos Alex Dela Rosa , deram falta dele, sem dar notícias há cerca de 1 mês, e então resolveram ir à sua casa.

- LEIA MAIS: Sobrevivente nega relacionamento com autor de duplo homicídio

continua após publicidade

Um dos irmãos, juntamente do vizinho, acabaram retirando a tampa da fossa e perceberam que havia um cadáver lá dentro. O suspeito que dividia a moradia não foi encontrado, mas dias antes teria informado a família da vítima, que Marcos havia partido para o Rio Grande do Sul, a princípio para trabalhar na colheita de tomates.

Entretanto, essa afirmação levantou suspeitas, já que todos os pertences de Marcos estavam na casa, até mesmo suas roupas.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



A fossa estava localizada no quintal da residência. A comunidade se reuniu em frente à casa, situada em Santa Zélia, e ficaram chocados com a descoberta. Um vizinho afirmou que Marcos consumia bebidas alcoólicas com frequência, mas que apesar disso não tinha conflito com ninguém.

Siga o TNOnline no Google News