Homem é assassinado com tiro no peito em Maringá; saiba mais

A vítima seria usuária de drogas, e o crime pode ter sido cometido devido à alguma relação com o tráfico de entorpecentes

Um homem foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (16), na Rua Paranaguá, no bairro Zona 7, em Maringá, Norte do Paraná. A idade e identidade da vítima não foram divulgadas pelas autoridades.

O rapaz foi atingido por um disparo de arma de fogo na região do peito. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, mas a vítima morreu momentos depois de ser baleada.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada por moradores para atender o crime. O local foi isolado pelos policiais. O corpo do homem foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá.

Conforme informações apuradas no local do homicídio, a vítima seria usuária de drogas, e o crime pode ter sido cometido devido à alguma relação com o tráfico de entorpecentes. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará o caso.





Fonte: Informações GMC Online.

