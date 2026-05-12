Homem é assassinado com tiro no no abdômen em Cândido de Abreu (PR)

A Polícia Civil do Paraná investiga o assassinato de um homem morto com um tiro no abdômen na tarde de segunda-feira (11), na localidade rural dos Três Bicos, no município de Cândido de Abreu, na região central do Paraná. O principal suspeito do crime fugiu após efetuar o disparo, alegando ter agido em legítima defesa porque a vítima teria tentado atacá-lo com uma foice. Até o momento da publicação desta reportagem, o atirador não havia sido localizado pelas autoridades.



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A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência pelo próprio irmão do suspeito. O homem informou que estava trabalhando no armazenamento de milho em um barracão quando o irmão passou pelo local, confessou ter matado uma pessoa no meio de uma plantaçãoe justificou que atirou para se defender de uma agressão armada. Os policiais foram guiados pelo informante até a plantação, onde encontraram a vítima caída, já sem sinais vitais, com o ferimento no abdômen e ainda segurando uma foice. A área foi isolada para os trabalhos de perícia e a posterior remoção do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML).

Na tentativa de localizar o autor do disparo, as equipes policiais foram até a residência dele. Familiares relataram que o homem havia passado rapidamente pela casa durante a tarde, avisou que iria até a cidade para consertar um carro e não foi mais visto. Como havia informações preliminares de que o atirador possuía uma pistola registrada, buscas foram feitas no imóvel, resultando na apreensão de uma maleta contendo apenas um carregador de munição calibre 9 milímetros. Os agentes também inspecionaram a casa da vítima, onde localizaram duas espingardas e diversas munições de calibres 36 e 22. Todo o armamento recolhido foi entregue à Polícia Civil, que dará andamento ao inquérito.





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Com informações do Blog do Berimbau