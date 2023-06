Homem é assassinado com tiro na nuca no Jardim Alvorada em Maringá

Um homem foi assassinado com um tiro na nuca na madrugada desta segunda-feira, 5, na Praça Vicente Simino, no bairro Jardim Alvorada, em Maringá. O corpo foi encontrado próximo a uma quadra esportiva.

De acordo com a Polícia Militar, um morador que passava pelo local, se deparou com o corpo ao lado de um banco e acionou a PM. A equipe ao perceber que a vítima estava com um ferimento provocado por um disparo de arma de fogo na nuca acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém o homem já estava em óbito. As informações são do site GMC.

A cena do crime foi isolada e os órgãos competentes acionados. Após o trabalho do Instituto de Criminalística, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.

A vítima estava sem documentos e, até o momento, não foi identificada. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciou as investigações.

