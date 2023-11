Homem é assassinado com mais de 20 tiros em Mandaguaçu

Na madrugada desta terça-feira (21), Policiais Civis do Setor de Homicídios da cidade de Mandaguaçu foram acionados. Um assassinato aconteceu por volta das 01h30, na Rua Eurico Gaspar Dutra, no Jardim Mercúrio.

A vítima, identificada como Willian da Rosa, foi atingida por cerca de 20 disparos de pistola calibre 09 milímetros, sendo a maioria deles na região da cabeça. O rapaz deixa uma filha pequena.

No local, uma equipe do Samu compareceu para prestar os atendimentos, mas o homem já se encontrava em óbito. De acordo com informações, Willian chegou no local em uma motocicleta e em seguida, chegaram dois homens em outra motocicleta e o passageiro começou a atirar contra a vítima. Após o crime, os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado.

Segundo a polícia, Willian não tinha antecedentes criminais e possivelmente foi vítima de uma emboscada. Ele morava em outro bairro da cidade de Mandaguaçu e na cena da execução, agentes da Polícia Científica encontraram mais de 30 cápsulas deflagradas.

O corpo do rapaz foi encaminhado para o IML de Maringá. Os responsáveis pela investigação do caso tentam descobrir a autoria e motivação do homicídio. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

