Homem é assassinado com facadas e tijoladas no Paraná

A vitima de 30 anos, foi identificada como Jeferson Romano Teodoro.

Um homem de 30 anos, foi assassinado com golpes de facas e tijoladas. O crime ocorreu no domingo (21), no jardim Santa Cruz, em Campo Mourão. A vitima foi identificada como Jeferson Romano Teodoro.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que homem teria recebido uma ligação do irmão, dizendo que uma pessoa o esperava naquele local para falar com ele. Ao chegar ao endereço, a vítima encontrou-se com o suspeito.

Os dois teriam discutido, quando a vítima foi agredida com tijoladas. Em seguida o autor do crime esfaqueou Jeferson, várias vezes, na região do abdômen. A Polícia Militar foi acionada, mas o criminoso fugiu.

O Samu também esteve no local, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos. Polícia Civil e Cientifica fizeram o trabalho pericial para apurar os detalhes do crime. Testemunhas serão interrogadas na delegacia. O corpo será encaminhado ao IML para autópsia.

