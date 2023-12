Homem é assassinado com diversos tiros no Oeste do Paraná

O crime foi na tarde de sábado no Bairro Alto Alegre

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Rudinei Roque Cecchetti, 34 anos, foi assassinado a tiros na tarde de sábado (23) no Bairro Alto Alegre, em Cascavel, no Oeste do Paraná

continua após publicidade

Ele voltava do supermercado quando foi surpreendido por dois homens armados que ocupavam um carro Fox preto. A vítima foi atingida por vários disparos e morreu no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

- LEIA MAIS: Mulher causa confusão com ex-marido em Ivaiporã; PM é chamada

continua após publicidade

Segundo o delegado responsável pelo caso, o crime tem características de execução. Os autores fugiram em alta velocidade e ainda não foram identificados.

O local do crime foi periciado pela Polícia Científica e o corpo de Rudinei foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Siga o TNOnline no Google News