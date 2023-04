Homem é assassinado com dezenas de tiros no meio da rua no PR

Da Redação

O crime aconteceu em Curitiba

Um homem, de aproximadamente 35 anos, foi executado com vários tiros no meio da rua, no bairro Tatuquara, em Curitiba, na madrugada deste sábado (08). Ocupantes de um carro dispararam cerca de 30 vezes, à queima-roupa, contra a vítima.

De acordo com relato de testemunhas que moram na região, o homem andava pela Rua Dirço José Breda, quando um carro Logan de cor branca parou ao seu lado e os passageiros realizaram os disparos de arma de fogo.

A dupla, que nem mesmo desceu do automóvel para cometer o crime, fugiu em seguida e ainda não foi localizada pela polícia. As testemunhas acionaram o socorro, mas o homem não resistiu ao diversos ferimentos.

O corpo, que ainda não foi identificado, foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Polícia Civil do Paraná (PCPR), irá investigar o caso.





