Homem é assassinado a tiros na porta de casa neste domingo

Um homem de 55 anos foi morto a tiros em frente à sua casa, na madrugada deste domingo (26), em Cambé, no norte do Paraná. O crime ocorreu na Rua Professor Bento Mussurunga, no Jardim Silvino, por volta das 2 horas da madrugada.

Segundo informações de testemunhas, a vítima chegava em casa quando foi surpreendida e atingida por vários disparos de arma de fogo. O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros foi acionado mas, apesar dos esforços, a o homem acabou morrendo.

O local do crime foi isolado pela Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil investiga o caso. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina e até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

As informações são do Portal Cambé.

