Homem é assassinado a tiros na frente da esposa e filho no PR

Um homem de 42 anos foi assassinado a tiros enquanto estava deitado em uma rede, na varanda da própria casa, na noite desta quarta-feira (20) em Campo Mourão, no noroeste do Paraná. Antônio Adriano dos Santos foi executado com diversos disparos de pistola 9mm na frente da esposa e do filho. O crime aconteceu no conjunto Avelino Piacentini.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava descansando na rede quando foi surpreendido por dois homens. Os suspeitos chegaram em uma motocicleta, gritando "perdeu, perdeu". Na sequência, o garupa desceu do veículo e efetuou diversos disparos contra a vítima. Santos tentou fugir para dentro da residência, mas foi seguido e alvejado novamente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas apenas constatou a morte do homem. Equipes da Polícia Civil e Científica também estiveram presentes, e o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia. Pelo menos cinco perfurações foram encontradas no corpo de Antônio.

De acordo com informações da PM, o homem estava preso por quatro meses e teria deixado a cadeia há pouco mais de um mês. Buscas foram feitas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado.

