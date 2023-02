Homem é assassinado a tiros em Rolândia na madrugada

Da Redação

O Instituto Médico Legal (IML) de Londrina foi chamado e recolheu o corpo

Um homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi assassinado a tiros em Rolândia, no norte do Paraná. O crime aconteceu na Rua Odorico Vieira Camargo, no Jardim Santiago, por volta das 4h40 da madrugada desta segunda-feira (27).

A Polícia Militar (PM) repassou que denúncias informaram disparos de arma de fogo no local. Quando as equipes chegaram, encontraram o homem caído no chão. Ao lado, uma motocicleta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, porém, o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu.

A PM isolou o local e acionou os órgãos competentes. O Instituto Médico Legal (IML) de Londrina foi chamado e recolheu o corpo. A Polícia Civil vai investigar o crime.

