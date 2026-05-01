Homem é assassinado a pauladas e namorada desaparece no PR

Um homem de 36 anos, identificado como César Garcia, foi encontrado morto a pauladas na noite de quinta-feira (30), em um gramado ao lado de um condomínio no bairro Campo Comprido, em Curitiba. O corpo foi localizado na Rua Luiz Augusto Markmann Grocoske, nas proximidades da divisa com a Vila Sandra. A Polícia Civil já assumiu o caso e iniciou as investigações para identificar os autores do homicídio.

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Um dos fatos que mais chamam a atenção dos investigadores é o desaparecimento da namorada da vítima. Relatos iniciais apontam que a mulher estava com César no momento em que o ataque aconteceu, mas ela não foi mais vista ou localizada pelas autoridades desde então. A polícia busca encontrá-la para colher depoimentos cruciais que ajudem a esclarecer a dinâmica do assassinato.

Embora a polícia ainda não tenha confirmado oficialmente a motivação do crime, familiares levantaram a hipótese de que a morte tenha relação com o uso de entorpecentes. Segundo os parentes, a vítima enfrentava a dependência química há cerca de dois anos. O agravamento do vício provocou uma série de declínios na vida pessoal de César, culminando no término de seu casamento, na demissão do emprego e na perda de diversos bens materiais, incluindo o próprio carro. As autoridades agora cruzam essas informações para determinar se o homicídio foi um acerto de contas. As informações são da Banda B.

