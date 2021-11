Da Redação

Homem é arrastado por van ao atravessar avenida de Maringá

Na noite desta segunda-feira (23), um homem foi atropelado e arrastado por metros após tentar atravessar a Avenida Colombo em Maringá. O pedestre foi atingido por uma van.

De acordo com testemunhas no local, a vítima atravessava a faixa de pedestres quando foi atingido por uma van. O pedestre foi arrastado pelo veículo por alguns metros e ficou caído no asfalto.

A equipe de resgate do SAMU compareceu ao local para o atendimento e o homem, que não portava documentos. Ele foi encaminhado em estado grave para o hospital.

De acordo com a Polícia Federal, que esteve presente no local, só no ano de 2021 foram 321 acidentes com pedestres, sendo que 93 destes resultaram em morte.