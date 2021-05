Homem é agredido após ser flagrado se masturbando em veículo

Continua após publicidade

Um homem de 59 anos foi agredido por populares com socos e pontapés depois de ser flagrado se masturbando no interior de um automóvel no Lago do Cabrinha, na Zona Norte de Londrina. O fato aconteceu na última sexta-feira (7).

De acordo com as informações do Londrina News, o ato obsceno foi feito pelo indivíduo em um local de grande circulação de pessoas. Alguns populares que transitavam pelo lugar notaram a ação do homem e começaram a agredi-lo.

Para controlar a situação, a Polícia Militar (PM) foi chamada. Segundo as autoridades, este mesmo indivíduo, em 2017, foi flagrado praticando o ato em outro bairro da cidade.