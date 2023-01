Homem é agredido a pauladas em bairro de Londrina

Da Redação

Na manhã desta sexta-feira (20), um homem de 32 anos foi agredido a pauladas no Residencial Professora Marieta, região norte de Londrina.

Segundo informações, Everton Catori foi levado por terceiros à casa do pai, na rua Geraldo Moreira Chacon, no Conjunto Vivi Xavier, também na zona norte de Londrina. O homem chegou ao local gritando e o Samu foi acionado para o socorro.

Segundo o pai, a vítima é usuária de drogas e as agressões seriam por causa de dívidas. O homem relata ainda que já teve que pagar contas acumuladas do filho por causa do uso de entorpecentes. Everton Catori foi encaminhado ao HU com suspeita de fratura na perna e muitos ferimentos no rosto.

Com informações: Tarobá News





