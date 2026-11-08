Homem é achado morto com tiros na cabeça dentro de carro na BR-163 no PR

Um motorista de 56 anos foi encontrado morto com um tiro na cabeça dentro de uma SUV na BR-163, no trecho entre Toledo e Cascavel, no Oeste do Paraná. O crime ocorreu por volta das 20h40 deste sábado (07). O veículo apresentava cerca de oito marcas de disparos.

A vítima foi identificada como Wanderley Varela da Silva, morador de Cascavel. Ele dirigia um Hyundai Tucson quando foi atingido. Pelo menos três tiros acertaram sua cabeça.

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Funcionários da concessionária Via-Campo, responsável pela rodovia, encontraram o veículo parado no acostamento durante uma vistoria. A equipe percebeu que o condutor apresentava ferimentos provocados por arma de fogo e acionou o socorro médico. O óbito foi constatado ainda no local. Wanderley estava sozinho no automóvel.

De acordo com informações do portal CGN, os disparos foram feitos com uma pistola calibre 9 mm. Além de atingir o motorista, os tiros acertaram dois pneus do Hyundai Tucson: o dianteiro esquerdo e o traseiro direito.

Durante a vistoria no interior do veículo, foram encontrados apenas documentos pessoais e um aparelho celular.

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Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Via-Campo isolaram a área para o trabalho da perícia. O corpo foi encaminhado à Polícia Científica de Toledo, onde passará por exames de necropsia.

Wanderley morava em Cascavel, onde será realizado o velório. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga o caso e, até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do assassinato.