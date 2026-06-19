Homem é abordado com quase R$ 200 mil dentro de carro em Londrina

A Polícia Militar apreendeu R$ 199.850,00 em espécie durante uma abordagem de trânsito em Londrina (PR) nesta sexta-feira (19). O montante estava sendo transportado de forma suspeita dentro de um veículo.

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A ocorrência teve início por volta das 12h30, quando a equipe policial que patrulhava a região do Jardim Bandeirantes foi alertada por um pedestre sobre um carro que trafegava em alta velocidade e na contramão por uma das avenidas da cidade. A guarnição realizou buscas e conseguiu localizar e interceptar o veículo na Avenida Tiradentes, nas proximidades de um supermercado atacadista.

O motorista obedeceu à ordem de parada. Durante a revista pessoal, nada de ilegal foi encontrado com ele. No entanto, ao ser questionado pelos policiais se levava algo ilícito no carro, o homem afirmou que não, mas admitiu que transportava uma grande quantia em dinheiro. Os agentes realizaram a vistoria no veículo e encontraram todo o valor acondicionado de forma incomum, dentro de um saco plástico preto.

Segundo a polícia, o indivíduo abordado já possui passagens pela Justiça. Além disso, o setor de inteligência da corporação confirmou que já existiam informações prévias apontando o envolvimento dele com uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

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Diante da origem duvidosa do dinheiro e do histórico do suspeito, tanto o veículo quanto a quantia em espécie e o celular foram apreendidos e encaminhados para a sede do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em Londrina, que assumirá as investigações do caso.