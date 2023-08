Homem dorme embaixo de caminhão, é atropelado e tem pernas amputadas

No último sábado (5), na Rua dos Alecrins, bairro Conjunto Borba Gato, em Maringá, um homem teve as duas pernas amputadas após ser atropelado por um caminhão. O caminhão estava estacionado e a vítima dormia embaixo do veículo.

continua após publicidade

Segundo informações de testemunhas, o condutor estava saindo para trabalhar e ao arrancar com o veículo escutou um grito. Ele desceu do caminhão e percebeu que tinha atropelado a vítima.

- LEIA MAIS: Ladrões roubam e mantêm motociclista como refém em Apucarana

continua após publicidade

O homem foi socorrido pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com as duas pernas esmagadas. Devido a gravidade das lesões, a vítima teve as duas pernas amputadas. As causas do acidente serão apuradas pela Delegacia de Trânsito de Maringá.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Siga o TNOnline no Google News