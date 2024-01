Homem discute com a namorada e é esfaqueado três vezes pela mulher

Um homem de 34 anos discutiu com a namorada no início da madrugada desta segunda-feira (8) e foi esfaqueado três vezes pela mulher. O caso aconteceu no bairro Conjunto Floresta, em Sarandi, no noroeste do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), após ser esfaqueado, a vítima conseguiu correr e pedir ajuda na Rua Sabiá.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e encaminharam o homem para o Hospital Universitário de Maringá (HUM).

Conforme a Polícia Militar, o homem relatou que ele e a companheira estavam consumindo bebida alcoólica, quando iniciaram uma discussão. Nesse momento, a mulher pegou uma faca e começou a esfaquear o namorado. O homem correu para a rua e pediu socorro em uma residência.

O caso será investigado pela Delegacia de Policia Civil de Sarandi.

