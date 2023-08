Homem destrói moto de entregador após briga de trânsito no PR; vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Um motorista destruiu a motocicleta de um entregador após se envolver uma briga de trânsito na tarde desta quarta-feira (9), em Curitiba, capital do Paraná. Uma testemunha registrou o momento, e o vídeo mostra o momento em que o homem foge do local.

O entregador, identificado como Carlos Eduardo Freitas de 21 anos, contou que a confusão começou depois que o condutor de um veículo Fiat Siena vermelho furou a preferencial. "Eu estava subindo a principal, que era minha mão, e estava chovendo forte. Ele veio em alta velocidade e furou a placa pare", relatou o jovem para o portal Banda B.

O motoboy afirmou ainda que quase teve a moto atingida pelo carro e chamou atenção do motorista. "Eu parei a moto e pedi que ele prestasse atenção na placa", acrescentou. Nesse momento, o entregador foi xingado e desceu da moto bem a tempo, porque o motorista deu a volta com o carro e "bateu em cheio" na motocicleta. Em seguida, o condutor do Siena fugiu.

Veja: Banda B

