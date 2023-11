Homem desce de ônibus e morre após ser atropelado em Maringá

No momento em que ele atravessa a rodovia para embarcar em outro ônibus acabou sendo atropelado

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na noite desta terça-feira, (31), um trágico acidente foi registrado na rodovia PR-317, em Maringá. Um homem de 56 anos de idade, perdeu a vida ao tentar atravessar a via.

continua após publicidade

A vítima, identificada como Darci Luiz Emmel, foi atingida por um veículo Fiat Doblo que seguia sentido Maringá. O impacto foi tão violento que a vítima foi arremessada contra o para-brisa do veículo sofrendo várias fraturas, incluindo traumatismo craniano.

- LEIA MAIS: Adolescente de 15 anos morre após ser diagnosticada com dengue

continua após publicidade

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas Darci já estava sem vida. O motorista do Doblo, com placa de Sarandi, sofreu ferimentos leves. Policiais da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estiveram ao local.

Segundo testemunhas, Darci morava em Foz do Iguaçu e estava indo de ônibus para o estado de São Paulo, levando mercadorias do Paraguai. Porém durante a viagem, a perna que ele havia quebrado tempos atrás começou a sangrar. Ele decidiu parar em um posto de combustível e pegar outro ônibus para voltar para Foz do Iguaçu.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



continua após publicidade

No momento em que ele atravessa a rodovia para embarcar em outro ônibus acabou sendo atropelado. Testemunhas ainda disseram que Darci andava com dificuldade por conta da perna e tinha problemas de visão por conta da diabetes.

O caso será investigado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Siga o TNOnline no Google News