Homem desaparecido é encontrado sem roupas, em parque de Londrina

O Corpo de Bombeiros realizou o resgate do homem que foi encontrado bastante debilitado e sem roupas

Um homem de 58 anos que estava desaparecido há pelo menos 05 dias, em Londrina, região norte do Paraná, foi encontrado por pescadores, no último domingo, 19, no Parque Arthur Thomas, que pertence à prefeitura. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate do homem que foi encontrado bastante debilitado e sem roupas.

O homem foi identificado como Geraldo Donizete Marques e seria morador de Ibiporã. Ele foi levado ao Hospital Universitário (HU) com alguns ferimentos pelo corpo. Segundo os bombeiros, Marques contou que teria se perdido na mata do parque, sem saber como chegou ao local.

A Polícia Civil deve investigar o caso. As informações são do g1.

