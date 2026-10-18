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Homem desaparecido é achado morto em esterqueira no Paraná

Vítima era procurada desde a madrugada deste domingo (18). Reservatório precisou ser esvaziado para que as equipes de resgate confirmassem o óbito

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem desaparecido é achado morto em esterqueira no Paraná
Autor Foto: Reprodução

O corpo de um homem que estava desaparecido foi localizado na manhã deste domingo (18) dentro de uma esterqueira na área rural de Cascavel, no Oeste do Paraná. O cadáver foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, que realizava buscas pela vítima na região da comunidade Rio 47, nas proximidades da Estrada Jangada Taborda.

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As diligências tiveram início ainda durante a madrugada, após as equipes de resgate serem acionadas para verificar o desaparecimento na propriedade. Ao chegarem ao local, os bombeiros identificaram o reservatório de dejetos e, trabalhando com a hipótese de que o homem pudesse estar submerso no tanque, orientaram o esvaziamento da estrutura. Com a redução do nível do poço, a vítima foi encontrada já sem vida pelas equipes.

As circunstâncias e a causa da morte ainda são desconhecidas. Após o resgate do corpo, a Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para realizar a perícia preliminar no local, recolher o cadáver e dar início às investigações que vão esclarecer o que levou à queda do homem no reservatório.

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achado de corpo Cascavel Corpo de Bombeiros desaparecimento investigações morte suspeita
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