Homem defeca nas calças após ser preso pela PMPR, em Maringá

Um homem defecou nas próprias calças após ser preso pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), em uma tentativa de furto na região central de Maringá, no Noroeste do Estado. O caso foi registrado na última quarta-feira (24), na Avenida Horácio Racanello.

De acordo com a PMPR, uma equipe realizava um patrulhamento pela avenida quando o proprietário de uma motocicleta, que estava sendo furtada, gritou por socorro. Nesse momento, o suspeito saiu correndo sem perceber que estava indo em direção aos PMs.

O criminoso foi detido pelas autoridades com uma chave micha e confessou a tentativa de furto. Porém, quando os policiais chegaram na delegacia e abriram o camburão para retirar o preso, se depararam com uma "surpresa": um forte odor havia tomado conta do ambiente.

Ao ser questionado se estava tudo bem, o suspeito afirmou que sim, mas informou que "só estava suando um pouco demais". No entanto, as autoridades perceberam que, na verdade, o homem havia defecado nas roupas. Ele teria saído da cadeia há cerca de um mês, e ficou nervoso por ser preso novamente.

De acordo com informações do GMC Online, o jovem precisou tomar um banho antes de ser apresentado ao delegado de plantão. Ele ficou preso e segue à disposição da Justiça do Paraná.

