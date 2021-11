Da Redação

Homem de Londrina é morto a tiros em seu próprio sofá

Um homem de 28 anos foi morto a tiros dentro de casa, em Londrina. A vítima estava sentada no sofá, quando foi surpreendida pelo assassino.

Vizinhos contaram que escutaram ao menos seis disparos. O crime aconteceu no Conjunto Habitacional Pindorama, na zona leste da cidade.

Ele morava com outros dois amigos, que presenciaram o assassinato. Pessoas ligadas ao rapaz disseram que pode se tratar de um acerto de contas com o tráfico, mas que ele não tinha envolvimento com crime.

A arma usada foi uma pistola calibre 38. O atirador segue foragido.

As informações são da RIC Record